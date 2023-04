Quando è ambientato Indiana Jones e Il quadrante del destino: c'è il viaggio nel tempo?

Indiana Jones e Il quadrante del destino rappresenterà la fine della saga con protagonista Harrison Ford, e sebbene data d'uscita sia sempre più vicina tra il debutto a Cannes e l'arrivo nelle sale di tutto il mondo, le informazioni sul film sono molto poche.

Di conseguenza i fan, nei mesi di avvicinamento alla pubblicazione del nuovo capitolo, si sono sbizzarriti a provare ad indovinare in che direzione andrà la storia concepita dal regista James Mangold, tra informazioni ufficiali svelate dai trailer promozionali di Indiana Jones e Il quadrante del destino e indizi trapelati dalle (poche) foto dal set emerse sul web al tempo delle sessioni di riprese.

Ad esempio, è stato confermato che Indiana Jones 5 sarà ambientato nel 1969, al culmine della corsa allo spazio: si presume che il grande evento intorno al quale ruoterà il film sia lo sbarco sulla luna e la competizione che coinvolse l'America e la Russia, ma la storia includerà anche la partecipazione di scienziati nazisti, tra cui il nuovo villain Voller, interpretato da Mads Mikkelsen -questi scienziati stanno lavorando con la NASA, ma allo stesso tempo - da buoni nazisti - stanno fruttando questa copertura per infiltrarsi nella corsa allo spazio e (molto probabilmente) portare il caos.

Non sarebbe un film della saga di Indiana Jones però senza un manufatto mitologico dotato di poteri speciali, e infatti la teoria più accreditata per questo nuovo capitolo è che Il Quadrante del Destino cui fa riferimento il titolo abbia a che fare con la possibilità di manipolare il tempo e la storia: in parole povere, sono in molti ad essere convinti che Indiana Jones 5 sarà un film di viaggi nel tempo. Niente di confermato ufficialmente al momento, ma a riprova di questa teoria ci sarebbero diverse prove: oltre alle scene che hanno richiesto il ringiovanimento digitale di Harrison Ford per riportare Indy agli anni della Seconda Guerra Mondiale, e che si intravedono anche nei vari trailer e nelle foto promozionali, una delle più famose riguarda le foto dal set di qualche tempo fa che mostravano soldati in abiti dell'antica Roma.

Qualunque potere nasconda Il Quadrante del Destino, quel che è certo è che Voller vuole impadronirsene per i suoi biechi scopi e toccherà ad Indiana Jones impedirglielo: secondo voi cosa riserverà quest'ultima grande avventura dell'archeologo più famoso della storia del cinema? Ditecelo nei commenti.

Indiana Jones e Il quadrante del destino uscirà in Italia dal 28 giugno prossimo.