Quando è ambientato Furiosa? La timeline della saga di Mad Max

Quando è ambientato Furiosa? Dopo aver parlato del ruolo di Chris Hemsworth in Furiosa: Mad Max Saga, andiamo alla scoperta della timeline del franchise creato da George Miller.

Durante il panel dedicato al film tenutosi al CCXP, è stato confermato che la storia di Furiosa si svolgerà lungo un arco di 15 anni, e porterà la nostra eroina lungo un'odissea che dalla giovane età la condurrà fino all'età adulta, presumibilmente intorno al periodo degli eventi narrati in Mad Max: Fury Road del 2015: i dettagli sulla storia del progetto rimangono scarsi e vaghi, ma il trailer ufficiale di Furiosa ha confermato che il film mostrerà il giorno in cui la protagonista venne portata via dal Luogo Verde delle Molte Madri, la casa della sua famiglia e la meta alla quale Furiosa tenterà di tornare per tutto il resto della sua vita.

Gli eventi del film sono ambientati 45 anni dopo la fine del mondo, e dovrebbero ricollegarsi direttamente all'inizio di Mad Max: Fury Road: in quel film, infatti, Furiosa riuscirà finalmente a scappare dal suo ennesimo luogo di prigionia, la Cittadella di Immortan Joe, personaggio che compare in versione giovane nel trailer di Furiosa e che sarà il principale avversario di Dementus, il nuovo Signore della Guerra al centro del film. Presumibilmente Furiosa, che sarà rapita da Dementus all'inizio del film, nel corso della storia finirà in qualche modo tra le mani di Immortan Joe, cadendo dalla padella alla brace: in Fury Road, infatti, veniva spiegato che Furiosa aveva tentato la fuga dalla Cittadella numerose volte perché vittima dei soprusi del Signore della Guerra.

Furiosa: Mad Max Saga uscirà il 23 maggio 2024, distribuito da Warner Bros.