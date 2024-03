Quando è ambientato Alien: Romulus? Svelato il collegamento con Alien e Aliens

Quando è ambientato Alien: Romulus? Dopo aver parlato delle reazioni di Ridley Scott e James Cameron al nuovo film della saga, il regista Fede Alvare ha spiegato la timeline del prossimo capitolo del franchise.

Parlando con The Hollywood Reporter, il regista uruguaiano ha confermato che gli eventi di Alien: Romulus avranno luogo tra quelli di Alien e Aliens: Scontro finale, ovvero i primi due capitoli della saga diretti rispettivamente da Ridley Scott e da James Cameron, ed entrambi interpretati da Sigourney Weaver: l'indiscrezione era già trapelata nelle scorse settimane, ma adesso è stato lo stesso Fede Alvarez ad approfondire la cosa, spiegando che il film sarà ambientato 20 anni dopo il primo Alien.

"Non è corretto dire che questo film è uno 'standalone', perché è collegato agli altri film della saga e soprattutto è ambientato tra il primo e il secondo. Certo, lo abbiamo realizzato in modo tale da permettere al pubblico di godersi questa storia anche senza dover vedere necessariamente Alien e Aliens: Scontro finale, e il mio film andrà incontro a tutti coloro che entreranno per la prima volta in questo franchise, ma allo stesso tempo siamo nel mondo di quei film: se li conoscete, avrete un tipo di esperienza completamente diversa dai neofiti, perché vedrete e troverete diverse connessioni con gli altri film. Si spera che possa funzionare per tutti: adoro quei film, non volevo omettere niente né ignorarli a livello di storia, di personaggio, di tecnologia e di creatura. Ci sono sempre collegamenti tra Alien e Alien: Covenant."

