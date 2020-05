Qualunquemente, la quarantena di Antonio Albanese: 'Ecco cosa farebbe Cetto'

Tornato da poco su Rai 3 con la fiction I Topi, Antonio Albanese ha rilasciato un'interessante intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove ha parlato della sua quarantena, della possibile reazione di Cetto La Qualunque e dei progetti per il futuro.

Il comico sta trascorrendo la quarantena a Milano "cercando di inventarmi cose nuove, leggendo cose mai lette, guardando la tv. Magari facendo un ottimo ragù. Non l’avevo mai fatto, il ragù". Tra i possibili vantaggi del restare chiusi in casa, secondo Albanese "può essere lo scoprirci di più, stare con la famiglia, pensare a cose che uno non pensa mai. Caricarsi di coraggio e pazienza. Eliminare la paura, perché la paura indebolisce e confonde, è una brutta cosa. E lo dico io che ho interpretato il Ministro della paura!"

Chi di questi tempi non avrebbe problemi è sicuramente Cetto La Qualunque, il personaggio che ha consacrato Albanese sul grande schermo. "Cetto è in Sudamerica, una zona incontaminata, è partito subito dopo aver visto “Apocalypse Now” e ora è con un gruppo di indios del Rio delle Amazzoni. Vuole esportare piroghe" ha spiegato il comico.

Per quanto riguarda il futuro al cinema, Albanese ha anticipato: "C’era il progetto di un nuovo film con Paola Cortellesi diretto da Riccardo Milani. Dopo “Come un gatto in tangenziale” c’era il desiderio di fare di nuovo qualcosa insieme. "L’idea era di tornare a lavorare insieme dopo tre anni, ci stavamo preparando. Potrebbe pure essere un seguito. In fondo i nostri personaggi si erano lasciati su una panchina al centro di Roma..."

