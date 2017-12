Quali sono i film che hanno ispirato Star Wars: Gli Ultimi Jedi?

A una sola settimana dal rilascio di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , il regista,, spiega quali film abbiano ispirato il "suo"

Johnson ha scritto e diretto Star Wars: Gli Ultimi Jedi; inoltre, è recente la notizia che il regista è stato ingaggiato da Disney/Lucasfilm per scrivere anche un'intera nuova trilogia ambientata ancora una volta nella Galassia lontana, lontana. Ma a sentire i titoli dei film che l'hanno ispirato per la realizzazione di Episodio VIII, alcuni troveranno quantomeno strana la lista. Ecco cosa ha raccontato Johnson:

"Ho preso ispirazione da un bel po' di pellicole e poi da "La Dodicesima Ora", che è uno dei grandi film che trattano il tema della Seconda Guerra Mondiale, con Gregory Peck. C'è una diretta ispirazione che ho tratto proprio da quel film, ma anche da quelli di samurai. Non so, per esempio abbiamo visto Il Ponte sul Fiume Kwai, Gunga Din e un bel po' di film d'avventura per ragazzi."

Se non altro, i film da cui ha tratto ispirazione il regista prevedono una chiara distinzione tra bene e male, tra luce e ombra, quello che poi dovrebbero rappresentare i suoi personaggi principali, Rey (Daisy Ridley) - la Luce (?) e Kylo Ren (Adam Driver) - l'Oscurità (?).

Per quanto riguarda poi il discorso dei samurai, c'è da dire che diverse pellicole hollywoodiane hanno tratto ispirazione da questo genere di combattimento giapponese, da I Magnifici Sette a Bastardi Senza Gloria quindi non sorprende che anche Rian Johnson si sia in parte ispirato alla cultura nipponica.

Del resto, non è nemmeno un segreto che una delle prime sinossi di "Una Nuova Speranza" strizzasse l'occhio ai drammi di Samurai raccontati da Akira Kurosawa. E' un po' come tornare al passato riadattando il tutto in chiave moderna. Parlando poi del mix di generi, Johnson ha tenuto a specificare che, quando il primo film di Star Wars arrivò al cinema, nel 1977, fu qualcosa che non si era mai visto e che mai era stato fatto prima:

"Adesso Star Wars è talmente radicato nell'immaginario collettivo che è facile dimenticare quanto fosse originale quando uscì, e che strano agglomerato di generi diversi fosse. Un western dentro uno sci-fi, condito da soap opera: è normale che si possa prendere ispirazione da qualsiasi cosa per farlo!"

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in sala il prossimo 13 dicembre.