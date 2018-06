Quale sarà il titolo di Wonder Woman 2? Ecco l'ultimo rumor!

Di Wonder Woman 2 sappiamo ancora molto poco. Il sequel di uno dei film più riusciti di questo Universo Cinematografico DC Comics (fatti di alti e bassi) è attesissimo dai tanti appassionati del personaggio e della casa editrice.

E adesso sia Patty Jenkins - regista della pellicola - che il produttore Geoff Johns sembra abbiano 'svelato' (almeno cosi sembrerebbe!) il titolo ufficiale del sequel. I due hanno diffuso in questi giorni un logo - che trovate qui sotto - che svelerebbe il potenziale titolo: "Wonder Woman 1984". Visto che entrambi hanno diramato sul web l'immagine, ci sono tante potenzialità che questo sia il titolo ufficiale della pellicola.

A gettar benzina sul fuoco, la Warner Bros. Pictures che giorni fa ha registrato svariati domini web per Wonder Woman tra i quali il citato WonderWoman1984.com. Se tutto questo venisse confermato, sarebbe ufficiale anche il setting della pellicola che, dunque, sarebbe ambientata, come già rumoreggiato in questi mesi, negli anni ottanta.

Gal Gadot riprenderà i panni dell'amazzone guerriera dei fumetti DC Comics. La Gadot ha interpretato il personaggio non solo nel suo acclamato film stand-alone uscito lo scorso anno ma anche in Batman v Superman: Dawn of Justice e nel recente Justice League. Al cast si è unita di recente Kristen Wiig nei panni della villain di questo nuovo episodio, la letale Cheetah.