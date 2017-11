Quale futuro per i Defenders dopo il lancio della piattaforma digitale Disney?

La- o meglio: la sua divisione televisiva - ha lanciato, in questi anni, svariati serial incentrati su alcuni dei personaggi più oscuri del suo universo. Stiamo parlando di

Ma anche di Luke Cage, Iron Fist e, dalla prossima settimana, anche The Punisher. Questi serial - più o meno, tutti di successo - sono stati prodotti dalla Marvel per il colosso Netflix, che ha deciso di lanciare tre serie all'anno basate sui personaggi dei fumetti della Casa delle Idee.

Ma tutto questo, in futuro, potrebbe 'finire'. The Wall Street Journal afferma che con il lancio della piattaforma digitale della Disney, il futuro di queste serie è incerto. Infatti, la Disney toglierà tutti i propri titoli cinematografici dal catalogo Netflix nel 2019 e, stando al sito, anche le serie tv dello studio. Infatti, dal 2019 in poi, tutti serial dovranno essere prodotti in esclusiva per la Disney e per il suo servizio digitale.

Quindi quale sarà il futuro per Daredevil & Co.? Non è chiaro al momento. E' possibile che la Disney continui queste serie per la propria piattaforma, ma al momento sono solo speculazioni.