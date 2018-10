Qualcuno salvi il Natale, Kurt Russell è Babbo Natale nel trailer del nuovo film Netflix

È grazie a Netflix che possiamo riportarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di Qualcuno salvi il Natale, nuova commedia dedicata alle festività e prodotta in via originale dalla piattaforma streaming, diretta da Clay Caytis (Angry Bird - Il film) e con protagonista Kurt Russell nei panni di Babbo Natale.

A produrre questa nuova avventura natalizia troviamo Chris Columbus (Mamma ho perso l'aereo, Harry Potter e la Pietra Filosofale), un nome in parte garanzia per simili progetti, nonostante qualche passo falso negli ultimi anni della sua carriera.



La storia di Qualcuno salvi il Natale segue un fratello e una sorella, Kate e Teddy, che decidono di filmare di nascosto Babbo Natale, ritrovandosi in una situazione che la maggior parte dei bambini potrebbero soltanto sognare. Appostatisi allora per sorprendere Babbo Natale al suo arrivo, i due si intrufolano nella sua slitta provocando un incidente e mettendo a rischio l'intero Natale. Durante questa incredibile notte, Kate e Teddy, insieme a Babbo Natale e ai suoi fidati elfi, dovranno impegnarsi anima e corpo per salvare il Natale.



Qualcuno salvi il Natale vede nel cast anche Darby Camp e Judah Lewis, per un'uscita prevista sulla piattaforma streaming il prossimo 22 novembre, un mese prima dell'arrivo del Natale, tanto che la tag line ufficiale recita "il Natale quest'anno arriva in anticipo".