Qualche dettaglio in più sul ruolo di Lashana Lynch in Captain Marvel

Dopo l'abbandono forzato di, ihanno prontamente ingaggiato un'altra attrice per sostituirla nel cast del prossimo Lashana Lynch . Però, almeno per il momento, non sappiamo chi interpreterà nel film.

Ci pensa That Hashtag Show a fare un po' di chiarezza. Citando delle fonti vicine alla produzione, il sito spiega che il ruolo che avrebbe ricoperto DeWanda Wise (e ora Lashana Lynch) era quello di una madre di un piccolo ragazzino che è "contemporanea" di Carol Danvers.

Il sito specula sulla possibilità - come un po' tutti i fan, a dir la verità - che la Lynch possa interpretare veramente Monica Rambeau, una delle supereroine 'minori' dell'Universo Marvel più famose di sempre. Questo perché almeno la Wise era pressoché identica alla controparte cartacea, lasciando intendere che fosse proprio quella la parte affidatagli.

Nei fumetti Rambeau non ha un figlio né ha un grandissimo legame con il personaggio di Captain Marvel, ma i Marvel Studios potrebbero includerla in questo film per aprire le porte ad un suo 'potenziale' futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe.

That Hashtag Show afferma che queste, al momento, sono solo speculazioni e che la Lynch potrebbe interpretare anche un personaggio creato ad hoc per il film o un personaggio secondario dei fumetti (come Salia Petrie). Vi terremo aggiornati a riguardo.