Qual è il vero nome di Tom Cruise? Scoprite la storia di famiglia della star

Attualmente impegnato nelle riprese dell'attesissimo Mission: Impossible 7 scritto e diretto da Christopher McQuarrie, per altro in Italia, tra Roma e Venezia, l'amatissimo Tom Cruise ha in realtà abbreviato il suo vero nome per una questione artistica, così da essere facilmente riconoscibile dal pubblico internazionale.

Si tratta infatti di una crasi e di un abbreviazione del suo reale nome anagrafico, che per intero è Thomas Cruise Mapother IV, nato a Syracuse, nello stato di New York, il 3 luglio del 1962. La madre era Mary Lee Pfeiffer, insegnate di educazione fisica, mentre il padre, Thomas Cruise Mapother III, era un ingegnere elettronico morto di cancro nel 1984.



Le origini di Cruise sono mister inglesi, irlandesi e anche tedesche. Derivano dai suoi bisnonni, William Reibert e Charlotte Louise Voelker, ma anche dalla derivazione Gallese del suo trisavolo paterno Dylan Henry Mapother, che emigrò dal paesino di Flint, appunto nel Galles, a Louisville, in Kentucky nel 1850.



Tom Cruise ha anche due sorelle, una maggiore, che è Lee Ann Cruise, e una minore, Cass Cruise, la prima nata a Louisville e la seconda a Syracuse proprio come l'attore.



