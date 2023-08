Qual è il vero nome di Jackie Chan e cosa c'entrano i carpentieri australiani?

Adottare un nome d'arte non è una cosa tanto assurda in un mondo come quello del cinema: tanti sono gli attori e le attrici conosciuti con quello che non è il loro vero nome, ma quanti di questi ne hanno adottato uno nuovo grazie a... Dei carpentieri australiani? La risposta è una sola, e si chiama (ma non davvero) Jackie Chan.

L'attore recentemente apparso in gran forma nel trailer di The Myth 2: A Legend nasce infatti con il nome di Chan Kong-sang: la decisione di adottare un nome d'arte ha però ben poco a che vedere con la carriera cinematografica, ed arriva soltanto negli anni '70, quando l'allora stuntman di Bruce Lee si trovava a lavorare in Australia.

Qui il nostro lavorò per qualche tempo nel settore edile, frequentando quindi spesso cantieri e carpentieri: durante uno dei suoi lavori fu preso sotto l'ala protettrice di tale Jack, al quale il futuro Jackie sarebbe quindi rimasto parecchio legato durante i suoi giorni da operaio edile. Da qui l'illuminazione: poiché il suo vero nome risultava decisamente difficile da pronunciare per quei poveri australiani, la soluzione immediata fu quella di chiamarsi Jackie, in omaggio a quell'amico che tanto l'aveva aiutato! Conoscevate questa storia? Fatecelo sapere nei commenti!