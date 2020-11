Qual è il vero nome di Harry Potter? Tutto ciò che c'è da sapere su Daniel Radcliffe

Difficile scindere Daniel Radcliffe da Harry Potter: era il lontano 2001 quando l'allora giovanissimo attore britannico esordiva nei panni del maghetto più famoso del mondo e subito, per i fan della saga, diventava legato in maniera inscindibile al personaggio creato da J. K. Rowling.

Daniel Jacob Radcliffe (questo il nome completo dell'attore) nasce a Londra il 23 luglio 1989 e sin da piccolo comincia a cimentarsi nella recitazione sia al cinema (il suo esordio sul grande schermo fu Il Sarto di Panama, nel 2001) che in TV (David Copperfield, 1999).

Il successo di Harry Potter fu la vera svolta nella carriera e nella vita del piccolo Daniel, che a soli 12 anni si trovò catapultato in un mondo che rischiava di inghiottirlo e relegarlo per sempre al ruolo del maghetto. Un rischio che, in effetti, si è concretizzato per alcuni anni: di recente il nostro sta però riuscendo finalmente a ritagliarsi un suo spazio lontano da Hogwarts, prima con Now You See Me 2 (2016) e poi con quelli che sono ad oggi i suoi film post-Harry Potter di maggior successo, vale a dire il particolarissimo Swiss Army Man (2016) e l'altrettanto folle Guns Akimbo (2019).

In quale film (Harry Potter a parte, s'intende) avete preferito il nostro Daniel? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, uno dei protagonisti di Harry Potter è diventato papà. Nel caso vi sentiate vecchi, non preoccupatevi: è tutto normale.