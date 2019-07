Qual è il nome ufficiale dello schiocco di Thanos in Avengers: Endgame?

Il Marvel Cinematic Universe è fatto, oltre che di film dall'enorme successo, anche da continue discussioni su questo o quell'aspetto di quest'immenso universo cinematografico. Una di quelle che va avanti ininterrottamente dall'uscita di Avengers: Endgame riguarda lo schiocco di Thanos.

I fan si stanno infatti interrogando su quale sia il nome ufficiale degli effetti immediati dell'utilizzo delle Gemme, ovvero la sparizione di metà della popolazione dell'Universo. Se 'Snap' sembra essere il termine giusto per riferirsi all'atto in sé, infatti, ancora manca una parola adatta a definire le conseguenze del gesto.

Il dilemma sembrerebbe esser stato risolto da alcuni fan Marvel su Reddit: secondo questi, il termine 'Decimazione' sarebbe quello giusto da utilizzare per riferirsi alla sparizione delle vittime di Thanos. 'Blip' (letteralmente traducibile come 'Brillio' o 'Scintillio', ma anche come 'cambiamento temporaneo') sarebbe invece la parola con la quale fare riferimento alla ricomparsa di queste, dopo l'utilizzo del Guanto da parte di Hulk. L'utilizzo di questo termine sarebbe dovuto al fatto che, per le vittime dello schiocco, il periodo di assenza sia stato come una sorta di flash temporale, qualcosa che li ha improvvisamente storditi e catapultati a cinque anni di distanza dal loro ultimo ricordo.

Questioni lessicali che potrebbero sembrare effimere, ma che assumono invece una certa importanza in una community ormai talmente grande da avere la necessità di trovare uniformità nel linguaggio da utilizzare. Avengers: Endgame, intanto, sta ancora provando i tutti i modi a battere il record di Avatar. Nel frattempo Mark Ruffalo ha fatto gli auguri a Captain America per i suoi 101 anni.