Qual è la trama di Thanksgiving? Tutto sul nuovo folle horror di Eli Roth

Qual è la trama di Thanksgiving? Se per la paura avete tenuto gli occhi chiusi durante la visione del trailer ufficiale di Thanksgiving niente paura, ci siamo qui noi.

Dovete sapere infatti che il nuovo film scritto e diretto da Eli Roth nella cittadina di Plymouth, in Massachusetts, che durante il Black Friday rimane sconvolta da una terribile tragedia avvenuta all’interno di un centro commerciale. Un anno dopo questi tragici eventi, nel bel mezzo dei festeggiamenti del Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, un misterioso e feroce serial killer comincia a torturare e ad uccidere la popolazione locale, seguendo un grottesco piano di vendetta e prendendosela soprattutto con un gruppo di ragazzi, che evidentemente nascondono a loro volta uno scomodo segreto: quelli che iniziano come omicidi casuali per vendetta, infatti, si rivelano presto parte di un più ampio e oscuro piano legato alle festività.

Curiosamente, Thanksgiving è ispirato al fake trailer realizzato da Eli Roth per Grindhouse, e si prepara a diventare un nuovo cult del cinema horror contemporaneo: nel cast segnaliamo la presenza di Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon.

La data d'uscita di Thanksgiving in Italia è fissata al prossimo 16 novembre, distribuito da Eagle Pictures.