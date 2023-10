Qual è la trama di Silent Night? Tutto sul nuovo action di John Woo con Joel Kinnaman

Qual è la trama di Silent Night? Se il primo trailer ufficiale di Silent Night non vi è bastato e volete saperne di più, siete capitati nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che il nuovo film di John Woo - che segna il ritorno del maestro di Hong Kong, autore di film epocali come Hard Boiled, A Better Tomorrow e The Killer, ad una produzione hollywoodiana dopo Face/Off, Nome in codice: Broken Arrow e Mission: Impossible II - racconta la storia di un padre che, ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande proprio il giorno di Natale, decide di ottenere la sua vendetta uccidendo ad uno ad uno i colpevoli nel giorno dell'anniversario della morte del bambino, ovvero la notte di Natale dell’anno successivo. Il problema è che la sparatoria che ha distrutto la sua esistenza non lo ha solo privato del figlio, ma anche dell'uso delle corde vocali: a causa di una brutta ferita alla gola, infatti, il protagonista oggi è muto (da qui il titolo Silent Night, perché il film non avrà dialoghi) e si addentrerà nei bassifondi criminali parlando una sola lingua, quella della violenza.

Il protagonista di Silent Night è Joel Kinnaman, famoso attore di Robocop (2014) arrivato al successo globale grazie all'interpretazione di Rick Flag in Suicide Squad e The Suicide Squad – Missione suicida e con l'acclamata serie tv For all mankind della piattaforma di streaming on demand Apple TV+. La data d'uscita di Silent Night è fissata per il 30 novembre prossimo, col film che arriverà nelle sale italiane distribuito da Plaion Pictures.

Il film segna il ritorno di John Woo alla regia di un lungometraggio a sei anni di distanza dal precedente Manhunt, girato in Giappone.