Qual è la trama di Ruby Gilliam? Scoprite di cosa parla La ragazza coi tentacoli

Qual è la trama di Ruby Gilliam? Il nuovo film animato della Dreamworks arriva in prima tv su Sky e in streaming su NOW, ecco tutto quello che dovete sapere.

Con questo film la DreamWorks Animation si tuffa nelle acque turbolente del liceo con una commedia d'azione esilarante e commovente, su una stravagante adolescente che scopre di far parte di una leggendaria stirpe reale di mitici Kraken marini, e che il suo destino nelle profondità degli Oceani è più grande di quanto avesse mai sognato.

Nella storia, la dolce e impacciata sedicenne Ruby Gillman cerca disperatamente di integrarsi alla Oceanside High, ma si sente invisibile: fa da tutor di matematica al ragazzo che va sullo skate che le piace che sembra apprezzarla solo per i suoi frattali, ed inoltre Ruby non può frequentare i ragazzi più cool della spiaggia, perché la sua supermamma iperprotettiva le ha proibito di entrare in acqua. Ma quando infrange la regola numero uno di sua madre, Ruby scoprirà di essere una discendente diretta delle regine guerriere Kraken, e di essere destinata ad ereditare il trono da sua nonna, la Regina Guerriera dei Sette Mari. I kraken hanno giurato di proteggere gli oceani del mondo dalle sirene vanitose e ambiziose, che combattono contro i Kraken da eoni. C'è però un problema importante e immediato: la bella e popolare nuova ragazza della scuola, Chelsea, si dà il caso che sia proprio una sirena. Alla fine, Ruby dovrà accettare chi è, e fare le cose in grande per proteggere coloro che ama di più.

