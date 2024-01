Qual è la trama di My sweet monster? Di cosa parla il film animato per tutta la famiglia

Qual è la trama di My sweet monster? In queste ore Plaion Pictures ha annunciato la data d'uscita di My sweet monster nelle sale cinematografiche italiane, ma prima di entrare in sala vorrete sicuramente sapere di cosa parla il nuovo film d'animazione per tutta la famiglia.

La storia al centro di My sweet monster è quella della principessa Barbara, segretamente innamorata del principe Edward: la ragazza non ha intenzione di rimanere intrappolata nella gabbia dorata costruitale da suo padre, il re, e quando quest’ultimo, sotto ricatto, è costretto a concederla in matrimonio al subdolo e ambizioso postino Joyce, Barbara fugge nel bosco dove incontra Bogey, tenero mostro nonché unica speranza per salvare il regno da una terribile minaccia. Ma la Principessa e il dolce mostro gigante, accompagnati dal Coniglio, fedele amico e aiutante di Bogey, nel corso del loro incredibile viaggio, riusciranno a conoscersi e accettare le reciproche differenze, fino a diventare inseparabili.

Il film mescola avventura, magia, amore e il rispetto della Natura e dei suoi abitanti, e in perfetto stile dei migliori classici animati, inoltre, sarà impreziosito da splendide animazioni e canzoni travolgenti, completamente adattate in italiano.

Per altri film simili scoprite Lo schiaccianoci e Il flauto magico, realizzato dallo stesso team di produttori dietro a My sweet monster.