Qual è la trama di Jurassic World 4? Tutto sul nuovo reboot del franchise

Qual è la trama di Jurassic World 4? In questi giorni è stato ufficialmente annunciato un nuovo film nel franchise di Jurassic Park, all'interno di questo articolo troverete tutto quello che dovete sapere sul progetto in arrivo.

Al momento non sono stati diffusi molti dettagli sul prossimo film della saga di Jurassic World, ma è stato confermato che la storia sarà scritta dall'acclamato sceneggiatore David Koepp, già autore di Jurassic Park e Jurassic Park: Il Mondo Perduto di Steven Spielberg. Insieme a lui, anche il produttore originale di Jurassic Park, Frank Marshall, lavorerà al nuovo film, che stando a quanto scritto dal The Hollywood Reporter, che per primo ha dato la notizia di questo nuovo progetto di Jurassic World, presenterà ai fan una "nuova era giurassica" per il franchise.

Non è dato sapere quale sia il significato di questa definizione, e al momento non ci sono elementi per stabilire se il nuovo film di Jurassic World sarà un reboot del franchise oppure un nuovo capitolo ambientato dopo gli eventi di Jurassic World: Il Dominio, ma sempre The Hollywood Reporter conferma che, a prescindere dalla storia che sarà raccontata, gli attori Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, così come gli originali protagonisti Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, non torneranno per il prossimo film.

Detto questo, la sola presenza di David Koepp, uno dei migliori sceneggiatori in circolazione a Hollywood, dovrebbe bastare per scatenare l'entusiasmo dei fan. Come promesso dal regista Colin Trevorrow, comunque, la saga di Jurassic Park è destinata a continuare.