Qual è la trama di Inside Out 2? La storia del sequel Pixar e le nuove emozioni di Riley

Qual è la trama di Inside Out 2? Dopo aver parlato della data d'uscita di Inside Out, in questo articolo vi forniremo alcune anticipazioni in merito alla storia dell'atteso sequel dell'acclamato e pluripremiato film d'animazione della Pixar.

Inside Out 2 torna nella mente della protagonista Riley, che anni dopo gli eventi del primo film oggi è un'adolescente: come si vede nel teaser trailer di Inside Out 2, il quartier generale delle sue emozioni viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato, nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che hanno gestito con grande successo gli stati emotivi di Riley per tutti questi anni, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia, che a quanto pare sarà solo la prima di nuove emozioni.

Secondo il regista Kelsey Mann, il nuovo personaggio promette di creare scompiglio all'interno del quartier generale: “Ansia, interpretata da Maya Hawke nella versione originale del film, potrebbe essere la nuova arrivata nella squadra, ma non è certo il tipo che passa in secondo piano”, ha affermato Mann. “Questo è molto sensato se pensiamo a ciò che accade nella mente di tutti noi”.

Stando alle indiscrezioni fornite dal famoso insider Can we get some toast, poi, il film includerà le nuove emozioni di Imbarazzo, Ennui (Noia, ma intesa nel senso filosofico ed esistenziale dello 'spleen') e Invidia: vale la pena notare che, sebbene non si tratti di informazioni ufficiali, il post che anticipava questo scoop (che trovate in calce) è stato pubblicato alla fine di ottobre ben prima del trailer di Inside Out 2, e aveva anticipato con correttezza la presenza di Ansia.

Inside Out 2 arriverà nel 2024 nelle sale italiane.