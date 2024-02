Qual è la trama di Horizon: An America Saga? La storia del film di Kevin Costner

Qual è la trama di Horizon: An American Saga? Il film, che Kevin Costner ha dichiarato essere più ambizioso di Balla coi lupi, uscirà con le prime 2 parti (di un totale di 4 previste) a giugno e ad agosto, e sarà ambientato durante la Guerra Civile Americana.

Come anticipato da Warner Bros Pictures, Horizon: An America Saga farà rivivere la grande tradizione degli iconici western della major ed esplorerà il fascino del Vecchio West attraverso le storie di sangue, sudore e lacrime dei tantissimi singoli individui che lo hanno vissuto sulla propria pelle: attraversando quattro anni della Guerra Civile, dal 1861 al 1865, l'ambiziosa avventura cinematografica scritta, diretta, interpretata e prodotta da Kevin Costner porterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso un paese in guerra con se stesso, un viaggio che sarà raccontato attraverso i punti di vista di diverse famiglie, sia di cowboy che di indiani, i cui membri sono tutti mossi dal desiderio di capire cosa significhi davvero essere cittadini degli Stati Uniti d'America.

Kevin Costner ha recentemente confermato che le riprese di Horizon Parte 3 e 4 ricominceranno presto nello Utah, ma attualmente i due capitoli finali della 'maxi-saga cinematografica' - che segna il ritorno dell'autore ad oltre vent'anni dal capolavoro Open Range, uscito nel 2003 - non hanno ancora una data d'uscita fissata.

Nel frattempo, godetevi il primo epico trailer di Horizon: An American Saga, Parte 1 e 2, attese rispettivamente per il 28 giugno e il 16 agosto al cinema.