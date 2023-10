Qual è la trama di Heat 2? Tutto sul prequel sequel di Michael Mann, tra passato e futuro

Qual è la trama di Heat 2? In attesa di capire se Michael Mann realizzerà davvero il film prequel sequel di Heat - La sfida, ecco tutto quello che dovete sapere sulla storia che il progetto andrà a raccontare.

Heat 2 sarà l'adattamento del romanzo omonimo, thriller poliziesco che Michael Mann ha scritto (al suo esordio sulla carta stampata) insieme alla scrittrice Meg Gardiner: edito in tutto il mondo, Italia compresa, il romanzo (e il film che si spera Michael Mann riuscirà davvero ad adattare come suo prossimo lavoro per il cinema dopo Ferrari) ha la stessa struttura resa celebre da Il padrino: Parte II di Francis Ford Coppola, con una storia ambientata sia prima che dopo gli eventi del capitolo originale.

La parte prequel di Heat 2 è ambientata a Chicago - città simbolo del cinema e della vita di Michael Mann - durante il 1988, quando Neil McCauley, Chris Shiherlis e la loro gang stavano progettando un colpo sulla costa occidentale, al confine tra Stati Uniti e Messico. Allo stesso tempo, Vincent Hanna sta diventando una stella nascente nel dipartimento di polizia di Chicago e si mette alla ricerca di una banda ultraviolenta di invasori domestici, in qualche modo legati al colpo che Neil sta organizzando. La parte sequel di Heat 2, invece, inizia pochi secondi dopo la conclusione degli eventi del film ed è ambientata dunque nel 1995: con la morte di McCauley, Chris Shiherlis è l'unico membro della banda rimasto in vita, è ferito e con poche speranza di scappare da una Los Angeles ormai blindatissima e con tutta la polizia dello stato alle sue calcagna. Come se non bastasse, dopo la sparatoria all'aeroporto, Vincent Hanna è più che mai determinato ad assicurarlo alla giustizia, e con ogni mezzo necessario.

Questa la doppia premessa di Heat 2, per un adattamento cinematografico che si preannuncia a dir poco ambizioso. Per il cast, ancora non confermato, si parla di Adam Driver nel ruolo di Neil (nel passato), Austin Butler in quello di Chris e di Ana de Armas nel ruolo di Elisa, un nuovo personaggio originale creato per il romanzo e legato alla storyline del 1988.

