Qual è la trama di Galline in Fuga? Tutto sul nuovo film animato di Netflix

Qual è la trama di Galline in fuga: L'alba dei nugget? Se avete già visto il trailer ufficiale del nuovo film di Galline in fuga, in questo articolo trovate tutto ciò che dovete sapere sul prossimo film d'animazione distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Netflix.

La società di animazione Aardman, pluripremiata agli Oscar e ai BAFTA (Creature Comforts, Wallace e Gromit e Shaun, Vita da pecora) in collaborazione con il regista premio Oscar e candidato ai BAFTA Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo) presentano Galline in fuga: L'alba dei nugget, il tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con il maggiore incasso di sempre, Galline in fuga.

Nella storia del secondo episodio, essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un'isola per l'intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall'uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l'intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

Galline in fuga: L’alba dei nugget sarà disponibile dal 15 dicembre 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per altri contenuti guardate il primo trailer di Galline fuga: L'alba dei nugget.