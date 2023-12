Qual è la trama di Furiosa? Tutto sul nuovo film di Mad Max con Anya Taylor Joy

Qual è la trama di Furiosa? Con la pubblicazione del primo trailer integrale di Furiosa: Mad Max Saga, sono arrivate anche le prime informazioni ufficiali sulla storia del nuovo film scritto e diretto dal leggendario George Miller.

A conferma delle precedenti indiscrezioni degli scorsi mesi, Furiosa sarà un prequel di Mad Max: Fury Road e racconterà l'odissea della giovane imperatrice Furiosa nell'arco di molti anni. La trama ufficiale del film recita: "Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa."

Al fianco della protagonista Anya Taylor Joy, che eredita il ruolo che fu di Charlize Theron nel film originale, Furiosa: Mad Max Saga include nel cast anche la star del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth nel ruolo del Signore della Guerra Dementus, Alyla Browne e Tim Burke. Miller ha scritto la sceneggiatura insieme al co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris, con il team di produzione che include anche il ritorno del mitico compositore Tom Holkenborg.

Furiosa: Mad Max Saga arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 23 maggio 2024, distribuito da Warner Bros. Pictures.