Qual è la trama di Film Rosso? La storia del cult in arrivo al cinema in Italia

Qual è la trama di Film Rosso? Dopo aver visto insieme, qualche giorno fa, di cosa parla Film Bianco, è tempo di tornare al cinema per completare la cosiddetta Trilogia dei Colori Krzysztof Kieślowski, con la rassegna di Lucky Red che riporta in sala in Italia anche l'ultimo capitolo.

Presentato al Festival di Cannes nel 1994, il film è il più acclamato della 'saga' a livello internazionale ed è stato anche candidato ai Premi Oscar del 1995, in particolare nelle categorie miglior regista, migliore sceneggiatura originale e migliore fotografia a Piotr Sobociński. Ispirato al terzo colore della bandiera francese, come i precedenti due capitoli Film Blu e Film Bianco (da qui la dicitura Trilogia dei Colori), Film Rosso e approfondisce il tema della fraternità.

La trama di Film Rosso ruota intorno alla modella Valentine (Irène Jacob), che sta vivendo una complicata relazione a distanza e che un giorno investe accidentalmente il cane di un burbero giudice in pensione (il compianto Jean-Louis Trintignant). Affascinata dalla natura dell’uomo che non esita a manifestare la sua misantropia, Valentine gli si avvicina progressivamente, intessendo un rapporto in cui domina la contrapposizione tra altruismo ed egoismo. Quest’incontro cambierà la vita di entrambi.

Per altri contenuti scoprite la rivoluzionaria serie tv Decalogo.