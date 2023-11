Qual è la trama del nuovo film Il Regno del Pianeta delle Scimmie? Dopo avervi parlato di come cambia il titolo italiano rispetto all'originale Kingdom of the Planet of the Apes , vi raccontiamo la trama ufficiale del nuovo capitolo dell'amata saga di fantascienza.

Il regista Wes Ball, famoso per i film di Maze Runner, è stato reclutato dalla Disney (che nel frattempo ha ereditato la saga dopo la fusione con la Fox), per creare un sequel/reboot della precedente trilogia de Il pianeta delle scimmie, l'epica saga creata e diretta da Matt Reeves e incentrata sulle gesta della scimmia Cesare, terminata nel 2017 con l'acclamato The War - Il pianeta delle scimmie.

Il regno del pianeta delle scimmie è ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in un mondo definitivamente 'post-apocalittico' (almeno per gli umani) nel quale le scimmie sono diventate la specie dominante che vive in armonia mentre l'umanità è costretta a vivere nell'ombra. Questo già di per sé precario nuovo equilibrio naturale, però, viene spazzato via dall'ascesa di un nuovo tirannico leader delle scimmie intenzionato a costruire il proprio impero: per fermarlo, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a compiere delle scelte che definiranno un nuovo futuro sia per le scimmie che per gli umani.

