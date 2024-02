Qual è la trama di Dune: Parte 2? Tutto sul nuovo film di Denis Villeneuve

Qual è la trama di Dune: Parte 2 In attesa della data d'uscita, fissata per il mercato italiano al prossimo 28 febbraio, ecco tutto quello che dovete sapere sull'attesissimo nuovo film diretto dall'acclamato regista canadese Denis Villeneuve.

Secondo la sinossi ufficiale fornita da Warner Bros, Dune - Parte Due esplora il mitico viaggio di Paul Atreides, che dopo gli eventi del primo capitolo - uscito nel 2021 - è chiamato ad unirsi a Chani e ai Fremen per percorrere un nuovo sentiero della sua vita, un sentiero che lo porterà sulla strada della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia e di una guerra imminente. A complicare le cose però ci sarà il crescente legame con Chani, sempre più simile all'amore, e quando Paul sarà messo di fronte alla scelta tra il sentimento e il destino dell'universo conosciuto, dovrà intraprendere una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Come confermato anche da Timothée Chalamet in una nuova intervista di queste ultime ore, la storia di Dune: Parte 2 continuerà in Dune: Messia, adattamento dell'omonimo romanzo che concluderà la saga cinematografica di Denis Villeneuve pensata come una trilogia sulla vita di Paul Atreides.

Per altri contenuti scoprite chi sono tutti gli attori del cast di Dune: Parte 2, ai quali in queste ore si è aggiunta anche la superstar Anya Taylor Joy.