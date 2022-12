Qual è la trama di Death Stranding? Tutto sul gioco di Hideo Kojima

Death Stranding è, forse, uno di quei giochi che più è riuscito a creare un vero e proprio punto d'incontro tra realtà videoludica e cinema. Il gioco della Kojima ha tirato tra le sue braccia tantissimi volti noti di Hollywood mostrando sempre di più la sua incredibile qualità.

Mentre è stato resa ufficiale la volontà di realizzare un film Death Stranding, moltissimi non appassionati del mondo dei videogiochi si staranno sicuramente chiedendo cosa si dovranno aspettare sul grande schermo. Creato dalla studio di Hideo Kojima dopo la scissione con la Konami, è ambientato in una realtà post-apocalittica nel quale gli USA, come stato e come istituzione politica, non esistono più.

La catastrofe coinvolge delle creature che generano morte e distruzione che vagano erranti sulla Terra. Realizzato con la tecnica del motion capture, nel gioco è possibile individuare tantissimi volti noti del mondo del cinema tra cui il protagonista, il corriere Sam Porter Bridges interpretato da Norman Reedus. Il protagonista ha come compito principale ha portare delle provviste alle varie colonie isolate e poi cercare di riavvicinarle in una complessa rete di comunicazione. Compaiono nel gioco anche personaggi interpretati da altri grandissimi nomi di Hollywood come Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, Léa Seydoux e addirittura i registi Guillermo Del Toro e Nicolas Winding Refn.

La realizzazione di un film tratto da un'opera videoludica conferma solo quanto il cinema si stia avvicinando sempre di più a questo tipo di arte. Con l'uscita del nuovo trailer di The Last of Us, si conferma solo quanto il confine tra i due medium sia diventa sempre più sottile ed impalpabile. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!