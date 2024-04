Qual è la trama de Il gladiatore 2? Due storici provano ad indovinarla dai libri su Roma

Qual è la trama de Il gladiatore 2? Per ora non la conosciamo, a parte qualche dettaglio rivelato da Ridley Scott, ma alcuni storici stanno cercando di 'indovinarla' a partire da ciò che sappiamo sull'Antica Roma.

Come potete vedere nel video disponibile nel player in calce all'articolo, infatti, History Hit ha unito gli archeologi Dr. Simon Elliott e Tristan Hughes per fantasticare sulla trama de Il gladiatore 2 a partire dai fatti storici reali: basandosi sull'età del giovane Lucio Vero del primo film alla versione adulta che verrà interpretata da Paul Mescal nel sequel, i due storici pensano che la storia sarà ambientata durante la dinastia dei Severi dal 193 al 235, cosa che suggerirebbe una visita agli scenari del Nord Africa e della Gran Bretagna.

Entrambi gli storici suggeriscono anche, in base al fatto che Joseph Quinn interpreterà Caracalla, il film potrebbe avere dei flashback sull'ascesa al potere della dinastia dei Severi, inclusa la cruciale battaglia di Lugdunnun. Certo bisognerebbe tener conto della propensione di Ridley Scott a non dare molto peso all'accuratezza storica, cosa che in effetti la discussione di History Hit fa: cionondimeno si tratta certamente di una discussione affascinante su un periodo poco conosciuto dell'era romana, che potete godervi qui sotto.

Per altri contenuti guardate il primo logo ufficiale de Il gladiatore 2.

