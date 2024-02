Qual è la trama di Beverly Hills Cop 4? Tutto sul nuovo film Netflix con Eddie Murphy

Qual è la trama di Beverly Hills Cop 4? Se avete apprezzato il primo trailer di Beverly Hills Cop: Axel F e volete saperne di più, vi siete imbattuti nell'articolo che fa giusto al caso vostro.

Dovete sapere infatti che in questo nuovo episodio della mitica saga cinematografica, il detective Axel Foley (Eddie Murphy) è tornato in servizio a Beverly Hills: dopo che la vita di sua figlia Jane (Taylour Paige) viene messa in pericolo da nuovi nemici, la ragazza e il poliziotto veterano si alleano con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (il giudice Reinhold) e Taggart (John Ashton) per dare il via ad un'indagine che porterà alla luce una pericolosa cospirazione.

Particolare importanza avrà Beverly Hills, visitata da Axel per la prima volta nel 1984 ma oggi cambiata tanto quanto lui. "Detroit è una città molto diversa da Los Angeles e soprattutto da Beverly Hills", ha affermato il prodotte Jerry Bruckheimer. "Mentre stavamo facendo scouting da Detroit a Beverly Hills, ci siamo resi conto che il contrasto culturale che rendeva Axel un pesce fuor d'acqua negli anni Ottanta era ancora così vivido. Potrebbero essere i due luoghi più opposti d’America”.

Il film uscirà su Netflix il 3 luglio prossimo. L'attesa è così tanta che il primo Beverly Hills Cop è tornato in top10 su Netflix dopo la pubblicazione del primo trailer.