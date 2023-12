Qual è la trama di Aquaman e Il regno perduto? Di cosa parla l'ultimo film DCEU

Qual è la trama di Aquaman e Il regno perduto? Dopo aver indagato quali saranno i prossimi film di Jason Momoa, in questo articolo vi forniamo alcune anticipazioni per capire di cosa parla l'ultimo film DCEU.

Aquaman e Il regno perduto è un sequel diretto di Aquaman del 2018, il film di maggior successo nella storia della DC, e prosegue la storia di Arthur, di suo fratello Orm e soprattutto del villain Black Manta, che dopo aver fallito nello sconfiggere il supereroe la prima volta e ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, entra in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, diventando più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, con il quale forgerà un'improbabile alleanza: insieme, Aquaman e Orm dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, ma anche il mondo intero, da una distruzione che sembra ormai irreversibile.

Il cast di Aquaman e Il regno perduto vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali: Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell'erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Infine, fanno parte del cast anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus, e Randall Park, che ritorna come Dr. Stephen Shin.

Diretto ancora una volta da James Wan, Aquaman e il Regno Perduto è scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick, con una sceneggiatura basata su un soggetto originale di Jason Momoa, James Wan, David Leslie Johnson-McGoldrick e Thomas Pa'a Sibbett, a sua volta ispirata al personaggio dei fumetti DC Aquaman creato da Paul Norris e Mort Weisinger.

