Qual è la trama di Aquaman 2? In attesa del trailer, ecco di cosa parla il nuovo film DC

Dopo il discusso teaser trailer di Aquaman & The Lost Kingdom e in attesa del primo trailer ufficiale in arrivo questa settimana, scopriamo insieme di cosa parla il sequel di Aquaman, ancora una volta diretto dal regista James Wan e interpretato da Jason Momoa.

La sinossi ufficiale fornita da Warner Bros Discovery per il nuovo titolo DC recita: "Non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di sconfiggere il supereroe una volta per tutte. Questa volta il villain è più formidabile che mai, e brandisce il potere potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola. Per batterlo, Aquaman chiederà aiuto al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme, i due dovranno mettere da parte le loro differenze per proteggere il regno da una distruzione irreversibile e salvare la famiglia di Arthur".

Particolarmente interessante l'ultima frase, che cita una 'famiglia di Arthur' e che molto probabilmente conferma in via (quasi) definitiva i precedenti rumor secondo i quali in Aquaman 2 Arthur e Mera hanno avuto un figlio: stando a queste indiscrezioni, tra l'altro, la Mera di Amber Heard sarà 'messa da parte' per la maggior parte del film, dato che un incidente all'inizio della storia la costringerà in ospedale, un escamotage per tagliare le scene con la controversa ex moglie di Johnny Depp e ridurne il ruolo. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Aquaman & The Lost Kingdom uscirà il 20 dicembre prossimo. Per altri contenuti guardate il teaser trailer di Aquaman 2.