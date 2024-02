Qual è la trama di Aquaman 2? Cosa dovete sapere se lo avete perso al cinema

Qual è la trama di Aquaman 2? Ora che Aquaman e Il regno perduto è arrivato in digitale in Italia grazie a Warner Bros Pictures, ecco cosa dovete sapere se vi siete persi il film di Jason Momoa al suo passaggio originale nelle sale.

Con questo nuovo capitolo, il regista James Wan e Jason Momoa, ritornano - insieme a Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman - per firmare il sequel del film DC di maggiore successo di tutti i tempi, nonché ultimissimo capitolo dell'originale DCEU in vista dell'uscita della nuova saga dei DC Studios, il DCU di James Gunn.

Non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman la prima volta, il villain Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre e disposto a non fermarsi davanti a nulla pur di annientare il supereroe una volta per tutte, entra in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola che minaccia di distruggere sia Atlantide che il mondo di superficie. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza: insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, presa di mira da Black Manta.

Diretto da James Wan, Aquaman e il Regno Perduto è prodotto da Peter Safran, Wan e Rob Cowan. La sceneggiatura è firmata da David Leslie Johnson-McGoldrick, da una storia di James Wan, David Leslie Johnson-McGoldrick, Jason Momoa e Thomas Pa'a Sibbett, basata sui personaggi della DC creati da Paul Norris e Mort Weisinger.