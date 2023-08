Qual è la timeline di Star Wars? La guida definitiva al calendario della saga

Abbiamo capito in che periodo storico è ambientato Ahsoka, la nuova serie tv di Star Wars approdata su Disney+, ma come è strutturato l'intero calendario della saga di Guerre Stellari? Guardiamolo insieme.

Partendo dal presupposto che il calendario di Star Wars ha come riferimento la Battaglia di Yavin, utilizzata per datare tutti gli avvenimenti precedenti (BBY, Before the Battle of Yavin) e successivi (ABY, After the Battle of Yavin), la timeline della saga è la seguente:

The Acolyte - 132 BBY

Star Wars: La Minaccia Fantasma – 32 BBY

Star Wars: L'attacco dei cloni - 22 BBY

Star Wars: Le Guerre dei Cloni: dal 22BBY al 19 BBY

Star Wars: La vendetta dei Sith - 19 BBY

Star Wars: The Bad Batch - 19 BBY

Solo: A Star Wars Story: dal 13 BBY al 10 BBY

Obi-Wan Kenobi – 10 BBY

Andor - 5 BBY

Star Wars: Rebels - dal 5 BBY all'1 BBY

Rogue One: A Star Wars Story - 1 BBY

Star Wars: Una nuova speranza - 0 BBY

Star Wars: L'Impero colpisce ancora - 3 ABY

Star Wars: Il ritorno dello Jedi - 4 ABY

The Mandalorian (stagioni 1 e 2) - 9 ABY

The Book of Boba Fett - 11 ABY

The Mandalorian (Stagione 3) - 11 ABY

Ahsoka – 11 ABY

Star Wars: Il Risveglio della Forza - 34 ABY

Star Wars: Gli ultimi Jedi - 34 ABY

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - 35 ABY

Star Wars Resistance: dal 34 ABY al 35 ABY

Star Wars: Nuovo film Rey - 45 ABY

Da tenere a mente, infine, che all'appello mancano ancora due titoli: il primo è il nuovo film di Star Wars di Dave Filoni, che dovrebbe concludere la saga del 'MandoVerse' e quindi finirà probabilmente con l'essere ambientato tra gli eventi di Ahsoka e quelli de Il risveglio della Forza; il secondo, invece, è il film di Star Wars di James Mangold, che andrà a prendere il primo posto in assoluto su questo nostro calendario dato che sarà ambientato circa 25mila anni prima di Luke Skywalker e della battaglia di Yavin.