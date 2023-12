Qual è la timeline di Rebel Moon? Zack Snyder racconta il suo nuovo universo sci-fi

Qual è la timeline di Rebel Moon? Dopo aver anticipato nuovi dettagli sulla director's cut di Rebel Moon, nel corso di una recente intervista promozionale il regista Zack Snyder ha illustrato il nuovo universo sci-fi creato per Netflix.

"Nel creare la storia del Mondo Madre, siamo tornati indietro fino al mito dell'origine della creazione del pianeta", ha spiegato Snyder parlando con Comicbook allo scopo di anticipare con quale quantitativo maniacale di dettagli sia stato elaborato questo nuovo universo narrativo. "Abbiamo seguito il Mondo Madre dall'alba dei tempi alle radici medievali, fino alla sua ascesa successiva alla scoperta della tecnologia, ai suoi primi timidi passi verso le stelle, per poi arrivare agli altri due Issa che erano nati prima della principessa Issa, che vediamo in questo film. C'è una sacco di storia, in termini di timeline. Siamo andati molto in profondità. E ci siamo spostati anche nel futuro, ovviamente, superando gli eventi del nostro film per sapere come si evolverà questa storia".

Rebel Moon uscirà il 22 dicembre su Netflix, con Rebel Moon: Parte 2 atteso per il 19 aprile 2024. Nel frattempo, a fronte delle pessime recensioni ottenute su Rotten Tomatoes, un trend nella carriera dell'autore, ci si chiede perché Netflix abbia scelto questo strano modello di distribuzione per Rebel Moon le sue varie versioni.