Qual è la storia della Searchlight Pictures? Tutto sullo studio sul tetto del mondo

Qual è la storia della Searchlight Pictures? In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere sulla famosa casa di produzione hollywoodiana, oggi sul tetto del mondo grazie al recente Leone d'Oro a Venezia 2023 per Povere Creature!.

Searchlight Pictures è una casa di produzione cinematografica a livello globale che sviluppa, produce, finanzia e acquista film, sia per la distribuzione cinematografica mondiale che per quella in streaming. Fa parte di The Walt Disney Studios, una divisione di The Walt Disney Company, a seguito dell'acquisizione della Fox di qualche anno fa.

Fondata nel 1994 con il nome di Fox Searchlight Pictures, i suoi titoli hanno incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo e hanno ottenuto un totale di 46 Academy Awards, cinque dei quali come Miglior Film dal 2009 (The Millionaire, 12 Anni Schiavo, Birdman – O l’Imprevedibile Virtù dell’Ignoranza, La Forma dell’Acqua - The Shape of Water e Nomadland), ma anche 55 BAFTA, 32 Golden Globe e 10 Grammy. Con la gemella Searchlight Television è attiva anche sul piccolo schermo, con una divisione che sviluppa e produce serie per partner di streaming, di rete e via cavo, e che ha ottenuto un Primetime Emmy Award nella categoria migliore attrice, oltre a 5 candidature per la sua prima produzione The Dropout di Elizabeth Meriwether, in collaborazione con Hulu e 20th Studios.

Searchlight ha recentemente distribuito Flamin’ Hot di Eva Longoria, il successo globale The Menu di Mark Mylod, e il film di Martin McDonagh candidato all’Academy Award e vincitore del BAFTA Gli Spiriti dell’Isola. Tra le prossime uscite segnaliamo Chi Segna Vince di Taika Waititi, il già citato Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, interpretato e prodotto da Emma Stone e l’acclamato Estranei di Andrew Haigh, con Paul Mescal e Andrew Scott.