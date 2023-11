Qual è la storia di Madame Web? La trama ufficiale del nuovo film di Spider-Man

Qual è la storia di Madame Web? Se siete rimasti affascinati dal trailer ufficiale di Madame Web e volete saperne di più sul prossimo film spin-off della saga di Spider-Man prodotta da Sony Pictures, siete nel posto giusto.

Le prime immagini del nuovo film Madame Web, basato sull'omonimo personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr, ha fornito ai fan uno sguardo ufficiale all'atteso film diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) e scritto da Claire Parker e S. J. Clarkson, che secondo la trama ufficiale di Madame Web sarà ambientato "nel frattempo, in un altro universo...".

Madame Web è infatti la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce. Secondo le indiscrezioni, Madame Web sarà connesso al Multiverso di Spider-Man e seguirà le nuove supereroine 'sorvegliare' il neonato Peter Parker.

Il cast, oltre a Dakota Johnson nel ruolo della protagonista, include anche Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Madame Web sarà nelle sale italiane nel 2024 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Una data d'uscita più specifica sarà comunicata prossimamente.