Qual è la storia di Dave Filoni, il pupillo di George Lucas che sta salvando Star Wars

Chi ama Star Wars non può non essersi imbattuto, nel corso degli ultimi tempi, nel nome di Dave Filoni: quello che si sta rivelando il vero e proprio deus-ex-machina del nuovo corso della saga ideata da George Lucas è in realtà uno che Star Wars lo respira e lo influenza da un bel po' di tempo, e che ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro.

Classe 1974, Filoni lavora nel mondo dell'animazione sin dal finire degli anni '90, ma è nel 2005 che Avatar: La Leggenda di Aang gli permette di dare una svolta alla sua carriera: il successo della serie attira infatti l'attenzione di George Lucas, che in piena era prequel gli affida la creazione di Star Wars: The Clone Wars.

Il buon Dave, inizialmente convinto si trattasse di uno scherzo, accettò con entusiasmo permettendo per la prima volta (speciali natalizi a parte) al franchise di conquistare con successo il piccolo schermo, ripetendo poi l'impresa nel 2014 con Star Wars Rebels. Recentemente impegnato nella regia e nella sceneggiatura delle più apprezzate serie Star Wars (portano la sua firma The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka), Filoni è al momento incaricato di supervisionare tutti i progetti relativi al franchise (nonostante il suo primo film di Star Wars sia probabilmente slittato a causa di The Mandalorian & Grogu). Il futuro della saga, insomma, è in buona parte nelle mani del nostro Dave: ci sarà da avere fiducia? Noi crediamo davvero di sì!