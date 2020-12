Qual è la storia di Boba Fett? Tutto sul cacciatore di taglie di Star Wars!

Le nostre guide speciali per i neofiti della saga di Star Wars continuano, e oggi ci concentriamo su una delle figure più emblematiche e riconoscibili del franchise di George Lucas: il celebre cacciatore di taglie Boba Fett.

Boba Fett compare per la prima volta come uno degli antagonisti nei tre film della trilogia originale: il suo debutto ufficiale avviene ne L'Impero colpisce ancora, al quale segue una fondamentale apparizione ne Il ritorno dello Jedi, ma con le versioni rimasterizzate volute da George Lucas lo si può incontrare anche nel primissimo film della saga, Una Nuova Speranza.

Retroattivamente, però, incontriamo il giovane Boba già ne L'attacco dei cloni, uscito nel 2002, e nelle serie televisiva Star Wars: The Clone Wars e The Mandalorian. Seguendo l'ordine cronologico lo incontriamo per la prima volta come clone bambino del grande cacciatore di taglie Jango Fett, sul pianeta Kamino: schierato con il Sith Dooku, Jango viene ucciso in battaglia dai Jedi e suo figlio decide di seguire le sue orme.

I fan ritrovano Boba Fett nella versione rimasterizzata del 1997 del film Una Nuova Speranza, dove compare insieme ad altri cacciatori di taglie quando Han Solo incontra Jabba the Hutt al porto spaziale di Mos Eisley. Successivamente ha il primo ruolo di rilievo ne L'Impero colpisce ancora e durante le prime sequenze de Il ritorno dello Jedi viene inghiottito da un sarlac e dato per morto per molti anni.

Tornerà però in The Mandalorian 2, e il prossimo anno sarà il protagonista di una nuova serie intitolata The Book of Boba Fett. Ad interpretarlo oggi è Temuera Morrison, nella trilogia originale invece il compianto Jeremy Bulloch.