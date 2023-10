Qual è lo Spider-Man preferito di Zendaya? La risposta non vi sorprenderà

La lotta è di quelle serrate da un bel po' di tempo, almeno tra i fan: quale Spider-Man merita il titolo di miglior Uomo Ragno della storia del cinema? Lo scettro spetta al capostipite Tobey Maguire, allo sfortunato Andrew Garfield o al Bimbo Ragno Tom Holland? Ma soprattutto, da che parte sta Zendaya?

Già, perché l'attrice apparsa per l'ultima volta nei panni di MJ in quello Spider-Man: No Way Home che secondo alcuni potrebbe già essere invecchiato male potrebbe in effetti essere di parte, essendo legata sentimentalmente da un bel po' di tempo alla sua co-star Tom Holland. Il cuore avrà dunque avuto la meglio nelle sue scelte?

La risposta alla domanda è arrivata qualche tempo fa al Jimmy Kimmel Live!, quando durante una sua ospitata Zendaya si è trovata a dover indicare il suo Spider-Man preferito per rispondere alla precisa domanda dei fan presenti: "So che mi metterò nei guai. Non sceglierò un favorito, però..." sono state le parole della star di Euphoria, che nel lasciare in sospeso la sua frase non ha mancato di indicare il nostro Tom con un cenno della testa.

E voi, cosa ne dite? Pensate che Tom Holland abbia in effetti tutte le carte in regola per giocarsela o credete che la scelta di Zendaya sia stata dettata unicamente dall'amore per il suo compagno di set e di vita? Fatecelo sapere nei commenti!