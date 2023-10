Qual è il significato di Pulp Fiction? Spiegazione del titolo del film di Tarantino

Alcune volte i titoli dei film sono dichiaratamente citati nella pellicola (e se avete presente quella clip dei Griffin sapete di cosa parliamo), mentre altri sono invece più evocativi: è il caso di Pulp Fiction, perciò vi spieghiamo il perché del titolo.

Quentin Tarantino non lascia mai nulla al caso e Pulp Fiction ne è uno degli esempi più fulgidi. Il titolo infatti non fa riferimento diretto a un personaggio o un evento del film, ma ne racchiude il tema e lo spirito in senso più ampio.

Il termine viene evidenziato già all'inizio del film stesso, con un cartello esplicativo che racconta cosa significhi "pulp", prendendo la definizione dell'American Heritage Dictionary. La prima riguarda una molle, umida e informe massa di materia.

La seconda invece si riferisce a una rivista o un libro stampato dal contenuto sconcio stampato su carta grezza e non processata. Pulp Fiction si riferisce quindi a una tipologia di prodotto cartaceo scomodo e considerato non congruo al costume o al canone comune, spesso stampato su una tipologia di carta di bassa qualità, non finita a dovere o comunque di minor pregio rispetto a quella che si trovava normalmente sui libri o sulle riviste: appunto una "wood pulp".

Queste storie spesso raccoglievano tematiche horror, mystery, sci-fi o fantasy e il Pulp Fiction di Quentin Tarantino è la sua personale versione di quelle pulp fiction. Dato che con loro ha in comune il sangue, il linguaggio, la violenza e un racconto non canonico e decisamente non ancorato a dettami prestabiliti.

Insomma anche il titolo è un omaggio e una dichiarazione di intenti per Quentin Tarantino.