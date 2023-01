Qual è il segreto del successo del Marvel Cinematic Universe? Risponde Kevin Feige

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato del vero "segreto" del successo del Marvel Cinematic Universe in una recente intervista durante un'apparizione su The Movie Business Podcast con Jason E. Squir.

Secondo Feige, ideatore della saga in eterno sviluppo del Marvel Cinematic Universe, che nel giro di poco più di un decennio ha cambiato radicalmente il modo di concepire i franchise cinematografici (e televisivi), l'unico segreto per il successo della Marvel è il duro lavoro impiegato per perfezionare i film che molte persone hanno a cuore.

"In tutta onestà, la risposta a questa domanda potrebbe non essere così emozionante, ma potrai dire di aver ottenuto questo scoop all'interno del tuo podcast" ha scherzato Feige. "Non ci sono segreti per il successo della Marvel. Ci sono segreti nella Marvel, quando parliamo di trame, di spoiler e cose del genere, ma non c'è una formula per questo livello di successo. Questa è la verità. Il segreto è riunire produttori, narratori e registi animati dalla stessa quantità di passione e supportarli attraverso un'enorme quantità di duro lavoro. Sapendo che l'unica cosa che può alimentare quel duro lavoro è la passione. Per fortuna, di passione ne abbiamo in abbondanza ai Marvel Studios. Dico sempre che se non fossimo noi quelli che fanno i film, allora saremmo i primi in coda per acquistare i biglietti."

