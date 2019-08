Ecco qual è secondo Hugh Grant il miglior film della sua carriera

La carriera di Hugh Grant è costellata di film che sono ormai dei piccoli cult: dalla trilogia di Bridget Jones a Notting Hill, senza dimenticare About a Boy, Quattro Matrimoni e un Funerale, Nine Months - Imprevisti d'Amore o Mickey Occhi Blu.

Risulta singolare quindi il fatto che l'attore sembri non considerare nessuno tra questi come il miglior film a cui abbia preso parte. Durante una recente intervista, infatti, Grant ha parlato del suo disappunto sul fatto che i fan sottovalutino quello che a suo dire potrebbe essere il miglior lungometraggio della sua carriera.

"Stavo presenziando se non erro ai Golden Globe, e quando sali sul palco loro fanno questa cosa tipo 'Per Paddington 2, Hugh Grant'. Qualcuno poi mi ha mostrato Twitter dopo la cerimonia, ed era... Le persone mi deridevano. 'Cristo, è arrivato a questo. Povero vecchio Hugh, Paddington 2. Il sequel di un film per ragazzi'. E nel caso di Paddington 2 è particolarmente fastidioso, perché penso sul serio che potrebbe essere il miglior film a cui abbia mai partecipato" ha raccontato l'attore britannico.

Paddington 2, d'altronde, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico: il film ottenne infatti un punteggio altissimo su Rotten Tomatoes. Il terzo capitolo sull'orsetto inglese è già in preparazione, anche se alla regia non tornerà Paul King.