Qual era lo script originale di Avengers Infinity War e Endgame? Diversissimo dal film!

Le sceneggiature, si sa, subiscono continui lavori di riscrittura, dai cambiamenti più grossi ai dettagli più piccoli: Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame non fanno eccezione, perciò vediamo quanto erano diversi i film nelle loro prime stesure

Ovviamente non possiamo sapere con precisione ogni singola modifica che è stata fatta, ma negli anni tra indiscrezioni e conferme degli stessi sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely siamo venuti a conoscenza di parecchi cambiamenti per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Partiamo con la storyline di Thor in Infinity War. All'inizio infatti non era presente tutta la parte su Nidavellir in cui il Dio del Tuono e Rocket incontrato Eitri, ma l'avventura di quella strana coppia era completamente diversa. Infatti Thor e Rocket avrebbero fatto squadra, non si sa bene dove, contro un enorme serpente, un richiamo allo Jormungandr della mitologia norrena. Solo che gli sceneggiatori si sono resi conto che tutto questo spostava il focus della loro storyline e quindi l'hanno accantonato.

Sempre per Infinity War all'inizio gli sceneggiatori volevano aggiungere altre minacce oltre a Thanos per tenere impegnati gli Avengers mentre lui raccoglieva le Gemme rimaste. Così come era presente una versione con Falcon che andava nello spazio e non Spider-Man, cosa che avrebbe cambiato parecchio l'evoluzione del rapporto tra Tony e Peter.

Anche Avengers: Endgame però aveva parecchie differenze rispetto alla versione finale. All'inizio infatti non c'era l'idea di ritornare nel primo Avengers ma era Tony Stark che andava ad Asgard con una tuta stealth invisibile ma non per Heimdall, con il quale combatteva. Thor stesso avrebbe dovuto avere scene corpose con Jane Foster e le scene a Morag sarebbero dovute essere sott'acqua. Per riprendere il Tesseract c'era anche una versione con alcuni Avengers che lo volevano recuperare sul Triskelion.

Insomma, queste sono le differenze che conosciamo per Infinity War e Endgame, ma chissà quante altre ce ne sono state. Noi vi lasciamo comunque le 10 scene più epiche della Infinity Saga, e vi chiediamo: avreste preferito queste scelte oppure no? Diteci la vostra nei commenti! Per una lacrimuccia invece ecco il racconto di Chris Evans dell'ultimo giorno di riprese di Endgame.