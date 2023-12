Qual è lo screentime di Amber Heard in Aquaman 2?

Uno dei grandi temi che ha anticipato l’uscita di Aquaman e il Regno Perduto ha riguardato il ruolo di Amber Heard, la cui parte è stata sensibilmente ridotta rispetto a quella del primo film della saga, relegando il personaggio dell’attrice in secondo piano rispetto alla vicenda narrata nell’opera che, di fatto, ha chiuso l’arco del DCEU.

Dopo aver parlato del flop commerciale che si sta dimostrando Aquaman e il Regno Perduto, torniamo a parlare del film di James Wan per discutere del tempo in scena di Amber Heard, interprete di Mera e vero pomo della discordia per i fan nel momento in cui si tratti l’argomento del secondo adattamento dell’eroe DC.

Stando a quanto riportato da Business Insider, la Heard comparirebbe nel film per soltanto 20 minuti totali, con appena 11 battute all’interno dell’intera opera e venendo messa da parte per gran parte della narrazione.

Nonostante le accuse dell’attrice nei confronti della produzione, rea a suo parere di aver ridotto il suo contributo, secondo l’ex presidente della sezione DC Films della Warner Bros., Walter Hamada, il contratto della star di Drive Angry sarebbe stato rispettato, affermando come non ci fosse mai stata l’idea di farla essere co-protagonista al fianco di Jason Momoa.

Allo stesso modo, anche James Wan ha escluso l’insinuazione che delle scene importanti della Heard sarebbero state cancellate in corso d’opera, assicurando come il sequel sarebbe dovuto essere, fin dall’inizio, più una storia d’amicizia che d’amore.

La Rete, dal canto suo, si è divisa sulla questione dopo la nascita di un hashtag in difesa della Heard e del suo ruolo in Aquaman e il Regno Perduto, in una polemica sterile che probabilmente ha contribuito a decretare lo scarso successo dell’ultimo film prima della nascita definitiva del nuovo universo DC di James Gunn e Peter Safran.