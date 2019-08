Ecco qual è stata la scena più discussa nel dietro le quinte di Endgame

Con l'uscita dell'edizione home video di Avengers: Endgame i fan hanno finalmente a disposizione il commento di registi e sceneggiatori, pronti a spiegare agli spettatori tante curiosità e retroscena sul film che si sta attestando come il più clamoroso successo commerciale della storia del cinema.

In particolare il regista Joe Russo e gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely si sono soffermati su quella che è stata, a loro dire, la scena che più è stata discussa dallo staff durante le fasi di produzione del film. Di che scena si tratta?

Naturalmente di una di quelle di maggior successo anche tra i fan (o principalmente LE fan, in questo caso): parliamo dell'ormai celebre America's Ass, flashback del primo Avengers durante il quale abbiamo potuto ammirare in maniera piuttosto nitida e dettagliata il didietro di Chris Evans, aka Captain America.

"Una prospettiva completamente diversa. E probabilmente il momento più controverso dell'intero film, il 'sedere d'America'. Controversa per tutti noi, fu fortemente discussa" ha spiegato Russo, che ha poi risposto affermativamente alla richiesta di conferma di McFeely.

Controversa o meno, la scena ha comunque in qualche modo contribuito alla fama di Avengers: Endgame (non che ce ne fosse bisogno). Markus e McFeely hanno poi parlato anche delle questioni riguardanti il viaggio nel tempo di Cap, così come di una scena tagliata tra Clint e Natasha.