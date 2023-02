Qual è il ruolo più sottovalutato di Harrison Ford? Risponde...Harrison Ford

Qual è il ruolo più sottovalutato della carriera di Harrison Ford? Lo ha svelato lo stesso Harrison Ford, nel corso di una recente intervista promozionale pubblicata dal The Hollywood Reporter.

L'attore, veterano di Hollywood e volto di alcuni dei personaggi più iconici della storia del cinema come Indiana Jones, Han Solo e Rick Deckard, ha affermato che i ruoli del quale è in assoluto più orgoglioso sono due, quelli nei film 42 - La vera storia di una leggenda americana e K-19: The Widowmaker, non necessariamente per le sue interpretazioni individuali quanto per il risultato generale del film, che la star reputa troppo sottovalutati.

"Sono davvero molto orgoglioso di 42, così come lo sono di K-19: The Widowmaker, dove ho interpretato il capitano di un sottomarino russo. Al di là delle mie interpretazioni, penso che siano dei bei film, ed è per questo che ne sono orgoglioso. Ma ogni film ha il suo destino e generalmente non torno indietro ad analizzare quella singola esperienza."

Ricordiamo che, prossimamente, Harrison Ford tornerà nei panni di Indiana Jones nell'attesissimo Indiana Jones e la Ruota del Destino di James Mangold, in uscita a giugno prossimo; inoltre, la star esordirà nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo del generale Ross/Hulk Rosso, con apparizioni previste in Captain America: New World Order e Thunderbolts.

Per altre notizie, vi segnaliamo che secondo le indiscrezioni Indiana Jones 5 dovrebbe esordire a Cannes.