Qual è la ricetta di 007 per il Martini? Ecco il perfetto drink di James Bond

In attesa di poter rivedere per l'ultima volta Daniel Craig nel ruolo di James Bond in No Time To Die di Cart Fukunaga, che ricordiamo uscirà al cinema il prossimo 8 ottobre 2021, dedichiamo questo spazio a quello che è considerato nel canone di 007 il "cocktail migliore" mai bevuto dalla Spia al Servizio di Sua Maestà.

Stiamo ovviamente parlando dell'ormai iconico Vesper Martini, cocktail mostrato per la prima volta nel fantastico Casino Royale del 2005 diretto da Martin Campbell e che deve il nome al personaggio femminile interpretato da una tagliente e seducente Eva Green. Il Vesper Martini si differenzia dal classico Martini Dry per l'utilizzo di due distillati insieme: il Gin e la Vodka.



La ricetta è infatti la seguente: "Martini secco servito in un calice da champagne. Tra parti di Gordon, una di vodka, mezza parte di Kina Lillet. Scuotere bene finché non è ghiacciato e aggiungere sul finale una scorza di limone lunga e sottile". Il Gordon è ovviamente il gin, mentre il Kina Lillet è un aperitivo francese a base di un blend di uve Sauvignon Blanc e Semillon e ha aromi di arancia candida, miele e resina.



Ricordatevi poi la cosa più importante: scuotere e non mescolare. Solo shaker e niente mixer.