Will Smith, qual è stata la reazione di Jada Pinkett allo schiaffo? Un video lo rivela

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nel corso degli Oscar 2022 è sicuramente la notizia più discussa degli ultimi giorni. Le reazioni all'accaduto sono state di vari tipi, ma nessuno si è soffermato sulla più importante: la reazione di Jada Pinkett.

L'attrice è in effetti la vittima della battuta di Chris Rock, messa in ombra in questo contesto dalla reazione del marito, che si è alzato e ha colpito il comico, dando vita a quanto stiamo vivendo adesso. Ma come ha risposto la donna a quanto accaduto?

In un video che circola su Tik Tok nelle ultime ore, girato dalla prima fila del pubblico degli Oscar, Pinkett sembra reagire inizialmente con una visibile risata, che la scuote completamente. Non è chiaro se, in seguito al commento di Chris Rock allo schiaffo ricevuto da Smith, la donna rida per nervosismo, ma è decisamente probabile. Dopo, al ritorno del marito al tavolo, Pinkett resta ferma, senza andare a parlargli. Una reazione più che giustificata, in quanto si tratta della vittima, e probabilmente non ha condiviso il modo di fare del marito, o forse ha solo deciso che quella non era la sede migliore per parlarne con lui. Magari sarebbe stato meglio farlo nel corso di una pausa pubblicitaria, o dopo l'evento.

Non sappiamo, però, altro sulla reazione e i pensieri di Jada Pinkett. E probabilmente, basandoci sulla dichiarazione pubblica espressa dall'attrice dopo gli Oscar, sembra che dovremo aspettare un episodio futuro del suo programma Red Table Talk per saperne di più. Intanto sono state aperte delle indagini su quanto accaduto agli Oscar 2022.