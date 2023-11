Qual è il prossimo progetto di Dave Filoni per Star Wars?

In tanti ormai speravano da tempo che Dave Filoni ottenesse un ruolo più importante dentro l'universo di Star Wars, visto quanto ama profondamente il franchise e quanto lo conosce bene, e così è stato: ma adesso qual è il suo prossimo progetto per Guerre Stellari?

Dave Filoni è diventato direttore creativo della Lucasfilm, coronando un sogno che probabilmente si portava dietro fin da bambino. Da adesso sarà coinvolto nelle fasi preliminari dei progetti in sviluppo, e non più quando la loro produzione arrivava a un punto più avanzato. Ecco perché abbiamo una certezza che rimane sul prossimo progetto di Dave Filoni nella galassia di Star Wars ma alcune cose potrebbero ancora cambiare.

Al momento Dave Filoni dirigerà il film che andrà a chiudere il Mandoverse, cioè tutto l'universo seriale che ruota attorno a The Mandalorian su Disney+ (quindi The Book of Boba Fett e Ahsoka). Un prodotto ambientato nel periodo della Nuova Repubblica di poco antecedente (o probabilmente contemporaneo) alla nascita del Primo Ordine e agli eventi che portano a Episodio VII.

Alcuni insider riportano che il film di Dave Filoni si chiamerà Heir to the Empire, riprendendo quindi il celebre romanzo che vede Luke, Han e Leia scontrarsi con il Grand'Ammiraglio Thrawn. Una storyline che, dopo gli eventi di Ahsoka, potrebbe benissimo prendere vita, soprattutto ora che Filoni ha un controllo creativo più completo di Star Wars.

Da qui ovviamente tutto può succedere: Dave Filoni metterà mano anche alle produzioni future di Star Wars facendosi carico di un ruolo alla Kevin Feige nei Marvel Studios? Non ci resta che aspettare e capire cosa succederà.

E voi siete curiosi di vedere questo film? Che ne pensate del nuovo ruolo di Dave Filoni in Star Wars? Diteci la vostra nei commenti!