Qual è il prossimo film di Woody Allen? Cosa sappiamo sul futuro del regista

Qual è il prossimo film di Woody Allen? Dopo il successo di Un colpo di fortuna, il suo 50esimo film, il regista di New York è a lavoro su un misterioso nuovo lungometraggio, che qualora diventasse realtà sarebbe il 51esimo della sua lunghissima e leggendaria carriera.

Attualmente le notizie sul progetto sono pochissime, ma qualche settimana fa le indiscrezioni avevano parlato della possibilità di vedere - anzi di rivedere - Woody Allen in Italia per le riprese del suo nuovo film, che dovrebbero avere luogo la prossima estate: non ci sono dettagli sulla storia né sul cast, né su quale città potrebbe fare da sfondo al progetto, tuttavia lo scorso autunno, durante il tour promozionale di Un colpo di fortuna, l'autore aveva parlato del suo nuovo film come di 'una delle migliori idee che abbia mai avuto'.

Allo stesso, però, nella medesima intervista Woody Allen aveva lasciato intendere che l'ambientazione che aveva in mente era quella della solita New York: che i piani da allora siano cambiati? Come saprete negli ultimi anni Woody Allen ha trovato finanziamenti per i suoi film solo in Europa, da qui la possibilità che il setting del film venga spostato da New York all'Italia, almeno secondo a quanto riferiscono le prime indiscrezioni.

Naturalmente vi terremo aggiornati, restate sintonizzati su Everyeye per tutte le prossime novità.

